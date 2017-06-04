高雄桃源500戶斷電 台電冒雨搶修

台電鳳山區處搶修人員進到桃源山區搶修復電。(台電提供)

高雄巿長陳菊等人巡視山區，對台電人員搶修復電表示肯定。(台電提供)

連續豪大雨，高雄桃源部分地區道路沖毀連帶造成台電桿線也遭毀損，桃源區復興里、拉芙蘭里及梅山里等約500戶斷電。4日上午清晨台電鳳山區處即派7位搶修人員以徒步越過崩塌路段進入災區搶修，高雄市長陳菊、立委邱議瑩等人巡視災區，對台電冒雨搶修相當肯定。

台電鳳山區處長林謄安表示，因台20線92K處崩塌嚴重無法通行，經多次與災區民眾聯繫、討論，將另尋道路配合民眾提供的交通工具進行線路巡視及搶修，但出發至會合地點需徒步3小時，由於今天天色已晚、視線不佳且路況不良，基於安全考量，將於5日上午挺進災區搶修復電。

(中時)