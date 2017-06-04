夏季採收愛玉子　老農譜傳奇

許朝和6月採愛玉，讓許多山農覺得很不可思議！(沈揮勝攝)

水里鄉許朝和家族，不但在夏天有愛玉子可採，甚至年可4穫，讓人稱奇。（沈揮勝攝）

許姓農戶昨天採收愛玉子，削皮、烘乾，迎接夏季推出上市。（沈揮勝攝）

看過消暑聖品「愛玉」果實嗎？它們都在冬天成熟採收。這兩天全台下豪雨，南投縣水里鄉牛轀轆社區老農許朝和，卻趕在夏至前，採收自己篩種栽培的愛玉子，削皮烘乾、擬在酷暑季節推上市！他說，栽培過程充分融合生態，夏天採收只算小意思，1年4採才夠嗆！

野生愛玉子洗果膠的比例是1比40到60之間，即1兩愛玉子可洗出3到4斤水；但許朝和所栽植的比例高達1比100或更高，相當於1兩可洗出6.5到7斤，分量和效率具佳，也因此成了行家搶手貨。

尤其3、4年前塑化劑風暴席捲全台，食安問題受重視，他的愛玉子批發價飆到每台斤1000到1100元，零售價更達到1500元；去年稍降，但零售也在1400元上下；今年才剛要採收，已經很多盤商先預約，因為擔心搶購不到他的上等貨。

「種出高品質愛玉子的訣竅，在於尊重並師法自然！」許朝和說， 愛玉子屬隱花果，雌雄異株，需靠蟲癭小蜂幫忙授粉；因此同一園區 ，雌、雄植株要同時存在，且需精算最佳的搭配比例；使用有機肥料 、不施藥，避免傷到授粉媒介。

至於產期，就是靠個體基因篩種，以及昆蟲、生態和雄雌植株「陰陽調和之完美搭配」，最多年可4穫，1分多地每年可達百萬收益。今年他規畫收3期，以維持最佳品質；下次採收在8月，第3次預定10或11月。

(中時)