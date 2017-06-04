當總統後 小英首次被眾多記者近身「嘟麥」

小英上任總統後，首次近身接受媒體訪問，被眾多麥克風包圍。（許素惠攝）

總統蔡英文中午到雲林勘災，維安人員層層戒護，不給媒體和民眾靠近，因而引起眾怒，有人當場咆哮，小英發現後，主動靠近媒體受訪，形成上任總統後，首次被眾多記者近身「嘟麥」的畫面。

由於勘災地點臨時變動，未緊急通知媒體，導致記者追、找得辛苦，加上維安人員重重戒護，不讓媒體靠近，氣得有人破口大罵。

面對媒體怨氣，小英主動走近媒體受訪，語氣和緩笑笑說「我不是在這裡等你們了嗎！」強調災害發生很多人都期待總統能去看看，但無法每個地方都去，請大家多擔待。

有記者問總統「現在才來勘災會不會太慢」，小英一臉不解地說「不會太慢吧！」，她說，昨天在指揮所了解全台災情，並彙整救災工作，今天一早就下來農作受災較嚴重的雲嘉看一看。

(中時)