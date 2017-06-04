李鴻源「砸錢說」 張景森譏：只會用海綿治水

張景森附上2001年9月22日時的報導，李鴻源極不看好員山子分洪道工程。（圖片來源：張景森臉書）

前日梅雨鋒面帶來的暴雨，造成多處淹水成災。前水利處長李鴻源指「光靠砸錢無法解決問題」，張景森回嗆「每逢淹水，總是會有些人出來講些幹話」。

近日豪雨成災，前內政部長、水利處長李鴻源認為，淹水是因為短時強降雨，加上排水不良所導致，政府不該再迷信「工程手段」，光靠砸錢無法解決問題。

行政院政務委員張景森在臉書發文批「每逢淹水，總是會有些人出來講些幹話」，好像別人都是鯀，只有自己是大禹。「只有自己會用海綿治水，別人都是砸大錢搞硬體。」

2001年9月22日時，李鴻源極不看好員山子分洪道工程，認為該案二十多年前就提出，迄今遲未著手進行，必有原委該探究。爾後，員山子分洪道只花了315億便順利完工，而且汐止也不再淹水了。

張景森說，他很想在員山子分洪道入口，「刻上李鴻源這句幹話」，告訴大家不必憂讒畏譏、浪費口水，全力以赴吧。

(中時電子報)