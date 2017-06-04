百萬香菇太空包泡湯 農損統計還在暴增中

彰化縣長魏明谷冒雨視察田中大面積水稻倒伏泡水。（吳敏菁攝）

溪州菇寮泡湯了。（吳敏菁攝）

彰化縣長魏明谷視察溪州菇寮水災。（吳敏菁攝）

暴雨炸全台，彰化縣大面積水稻倒伏、泡在水裡，溪州鄉東州村菇寮也因溪水倒灌，養菇戶近百萬包太空包都泡湯了，農損慘重，但大雨持續中，各鄉鎮市公所多尚未統計，目前已回報，以損害程度5％計算，無收穫15.51公頃，明後應會急遽暴增。

彰縣府表示，各鄉鎮市公所查報「0601豪雨」農損災情，截至4日統計，查報災損地區為竹塘鄉、溪州鄉、二水鄉、田中鎮、永靖鄉、埔心鄉，災損農作物為太空包香菇、一期水稻、食用玉米、苦瓜、辣椒、苗圃，係為浸水、倒伏、落果，損害程度5％，換算無收穫面積15.51公頃。其餘作物鄉鎮陸續辦理農損勘查中。

縣長魏明谷今天冒著大雨視察災情，首站到田中鎮勘查水稻倒伏受損，隨後到溪州鄉視察菇寮香菇太空包受損，裁示菇寮場復請國軍協助，菇寮前面水溝排水不良，則要求水利資源協助改善。

魏明谷表示，豪雨所造成災情，縣府將持續追蹤掌握，並呼籲農作物遭受損害，儘速向鄉鎮市公所通報，以利縣府掌握最新之農損情形，即時回報農糧署評估啟動救助作業，並請農友做好田間排水及栽培管理，以減輕農作損失。

(中時)