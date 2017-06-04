外國遊客吃韓國料理 最不滿意竟是「太辣了」！

外國遊客吃韓國料理，最不滿意「太辣」！(示意圖/達志影像/shutterstock提供)

韓國料理因其風味獨特、種類豐富，一直以來深受世界各國旅客喜愛；但根據最新調查指出，訪韓遊客最不滿韓國料理的理由第1名是「太辣」，顯示在地過於重口味的食物讓部分人難以買單。

《韓聯社》報導，韓國觀光公社今（4）日公佈一項調查結果，為今年2月期間訪問974名外國遊客對於韓國料理的看法。結果其中有66.3%的人對於韓國料理表示滿意，31.4%認為一般，剩餘的2.3%則感到不滿。

而不滿意的理由（可複選），有46.1%的受訪者回答太辣，其後依序為，價格昂貴（29.2%）、不喜歡特有味道（20.3%）以及不乾淨（19.2%）。

至於最喜歡的韓國料理，有31.5%的人選烤牛肉，其後依序是烤五花肉（20.2%）、石鍋飯（18.6%）、炸雞（18.5%）與拌飯（16.0%）。

此外，該份調查還針對到韓國用餐的難處進行探究，結果餐廳位置難找以及餐廳資訊不易搜尋為最多人選擇，分別是36.2%與31.8%。

(中時電子報)