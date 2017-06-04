8歲童不服管教 遭母親虐打致死

體罰孩子竟打到死！新北市新莊區8歲李姓男童疑似長期遭母親與同居人虐打，今天李母為教訓不服管教的李童，竟用晾衣桿虐打，造成李多處瘀傷，並喝令李童去擦地，不料，李童突然倒地不起，李母雖緊急將其送醫急救仍宣告不治，警方已將李母及同居人拘提到案，正朝虐待致死方向偵辦中。

(中時)