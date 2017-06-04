馬前總統：六四不平反，統一不能談

今天是六四天安門事件28周年，前總統馬英九今在臉書上表示，希望中共當局平反「六四」，他表示儘管多年來自己努力促成兩岸和解，雙方簽了23個協議，她也跟習近平見面，但他仍認為「六四不平反，統一不能談」，此一態度多年從未改變，並期待中共依法給李明哲人身保障，讓家屬有探視的機會。

馬還說，前總統蔣經國最受推崇的政績是「十大建設」與「民主改革」，蔣最可貴之處就是出身威權體制，一生活在威權體制，卻能以無比勇氣與智慧，親手終結威權體制，讓台灣民主化開花結果，卻沒有引發政局動盪。馬認為，中共領導人鄧小平在1980年代的改革開放，也以無比的魄力向昨日宣戰，海峽兩岸改革成功的經驗，或許能為中共領導人提供一個重要的參考，「改革瓶頸，如何突破？兩岸領袖，各有帷幄；人權民意，最後依托。」

最後馬前總統表示希望「六四」的英靈安息，海峽兩岸的中華兒女永遠部會忘記你們對大陸民主運動的貢獻。

(旺報)