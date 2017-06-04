信義神木村沖毀8屋 還有3戶岌岌可危

昨天發生房舍墜溪遭洪水沖走的神木村隆華地區，目前另有謝姓民宅情況危急。（沈揮勝攝）

神木村隆華對岸的同富村，2戶黃姓民宅情況也不樂觀。（沈揮勝攝）

信義鄉同富國小及國中門口路面，滿目瘡痍。（沈揮勝攝）

明德村的省公路變河床，這樣的路況延續超過1公里。（沈揮勝攝）

信義鄉明德村7-11遭土石圍困；民眾想買東西充饑，都困難重重。（沈揮勝攝）

連日豪雨，南投縣濁水溪、陳有蘭溪爆山洪，新中橫公路、台16省道處處坍方路阻！信義鄉神木村3日下午有5戶民宅因地基掏空，遭洪水吞噬，4日災情擴大，目前已知有8幢建物墜溪流，另包含同富村，有3戶岌岌可危！

今日台21線省道（新中橫）路況，從日月潭經頭社到水里路段，處處坍方險阻，部分山溪溢滿，順流路面數百公尺；水里到信義草坪頭路段，至少出現30處坍方、落石或倒樹等中斷點，經路管單位緊急搶修、得以勉強通行。

昨天發生5幢民宅墜落溪谷遭洪流吞噬的神木村隆華段，到今天中午確認有村長鍾桂南等8幢建物（含1幢社區活動中心）遭沖毀，另有謝姓民宅亦成危樓；而溪谷對面屬同富村的牛車寮地區，另有2戶黃姓人家也因溪水侵蝕逼近地基，岌岌可危！

南投縣長林明溱、立委許淑華及信義鄉長史強，下午4點由明德村長吳瑞龍、同富村長謝在坤陪同現勘，並針對災民短期及中長期安置、家屋重建之優惠貸款或社會救助，討論尋求共識。

(中時)