林俊傑連飆4曲打頭陣 鬼鬼微露酥胸熱唱辣翻

林俊傑擔任Hito開場嘉賓。（盧禕祺攝）

鄰俊傑連飆4曲。（盧禕祺攝）

鬼鬼熱唱《Sugar Rush》。（盧禕祺攝）

鬼鬼辣穿黑色比基尼搭配熱褲。（盧禕祺攝）

2017Hito流行音樂頒獎典禮今（4日）在台北小巨蛋舉行，「JJ」林俊傑擔任開場嘉賓，一連飆唱《害怕》、《第幾個一百天》、《飛機》及《不為誰而作的歌》，讓在場所有人聽得如癡如醉。其中，他更帶上大陣仗38人的管絃樂隊及樂手上台演出，搭配AR科技，巧妙融合虛擬影像及現實世界，給粉絲帶來一場視覺聽覺的雙重饗宴。

「鬼鬼」吳映潔則拿下「Hito潛力唱跳新人獎」，為了這次登台熱唱《Sugar Rush》，她苦練2個月，尤其一身黑色比基尼搭配皮短褲和及膝長靴，微露酥胸和美腿，性感爆表。

(中時電子報)