圖利不處罰未遂犯 副所長判無罪

高巿警仁武警分局前李姓副所長，前年6月攔檢朱姓男子所開的自小客車，朱男3度拒絕酒測，警方雖開出「拒測通知單」但遭拒簽，1小時後李員疑接獲警友會警友電話關說，在所內改以手動操作第4次酒測，讓朱男以酒測值0通過酒測，李員後來被認定讓朱男免受行政罰鍰9萬元，被檢方依圖利罪起訴。

李員在高雄地院審理時，辯稱他不知道3度拒測後，不能再補測，但法官認為他從警22年，多次參與酒駕取締，不可能不知道規定，但因朱男事後已繳交拒測罰鍰9萬元，法官審酌朱男財產未因此增加，而李員雖有圖利行為，卻無圖利結果，因圖利罪不處罰未遂犯，判李員無罪，可上訴。

(中時)