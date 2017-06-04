暴雨影響 山區道路仍有8路段暫時封閉

據交通部公路總局公路防災中心統計，受到連日暴雨影響，目前全台省道仍有8處路段暫時封閉以策安全，且均屬山區公路，預估明天其中的6處路段都可搶通或開放。還剩下台20線南橫公路向陽至利稻路段，預計7日下午3時搶通；還有台29線那瑪夏至五里埔路段，大約要到15日下午5時才能搶通。

公路防災中心表示，前兩天大雨不停，曾經對山區路段實施預警性封閉以策安全；目前剩下3處路段尚未開放，預估明天上午7、8點即可視天候及道路狀況，評估是否恢復通行？這3處路段分別是：台8線中橫公路新佳陽路段（63k~74k），明天上午7點決定；而台14線埔霧公路廬山路段（88k~99k）與台24線德文路口至神山路段（24k~38k），則都是明天上午8點決定。

公路防災中心賴佳聖表示，和昨天有些道路被大水淹沒的慘狀相比，今天的路況相對已經減輕很多，水退後大都是造成路基損毀或邊坡崩塌。預計明天就能搶通的路段有：台8線中橫公路德基路段（63k），預估明天中午12點通車。台8線中橫公路大禹嶺路段（109k）、台20線南橫公路勤和路段（92k），這兩處則都是明天下午5點搶通。

此外，受損最嚴重的兩處路段分別是：台20線南橫公路向陽至利稻路段（153k~175k），因多處坍方及路基流失，道路無法通行，預計7日下午3時搶通。而台29線那瑪夏至五里埔路段（11k~23k）因多處路基流失，道致交通阻斷，預計要到15日下午17時才能搶通，也是最後一個恢復通車的路段。

(中時)