叫女友賣淫供肛交還不給工資 渣男挨告

楊男以綽號「鳳梨」經營色情應召站，名片充滿誘人照片暗示。（程炳璋翻攝）

楊男住處床頭抽屜被搜出大量保險套。（程炳璋翻攝）

台南市楊姓渣男去年初在醫院邂逅王姓女子並交往，竟慫恿女友賣淫為自己親友清償債務，不但當馬夫載送女友接客，並提供嫖客肛交價格，所得卻只供自己花用，還劈腿顏姓女子，王女羞憤之下逃跑報警，警方近日陸續傳喚到案，將楊男與同夥3人依照妨害風化與人口販運罪性剝削函送台南地檢署偵辦。

41歲的楊男綽號鳳梨、西瓜，從事色情應召工作，擔任旗下小姐的經紀人兼馬伕（載送接客）一職，作慣這行的他視女人為衣服，總是將歷任女友當作賣淫的賺錢工具。

楊男去年初在醫院急診室認識37歲的王姓女子，王女以為與對方有緣分而同意交往。卻就此陷入感情陷阱。

楊男以需要代為償還51歲的乾姐魏女、38歲胞妹楊女的債務為由，要求王女賣淫償債，王女為了愛情點頭同意跳入火坑，每天由魏女、楊女載送接客，但魏、楊兩女實際上就是楊男開設應召站的夥伴。

王女平均一天與10至20位嫖客性交易，連月事也必須上班，還被要求接受客人的肛交癖好，整個月的工資卻遭男友扣住。最慘的是還發現楊男早已偷偷跟26歲的顏姓前女友舊情復燃，她氣得與楊男攤牌，卻屢遭楊男作勢毆打，終於在一次藉口到超商購物時逃離楊男魔爪並報警。

警方蒐證半年，近日陸續將楊男一夥傳喚到案，楊男坦承經營色情應召工作，胞妹楊女坦承載送王女賣淫，直呼知道哥哥是「37仔」，魏女則矢口否認犯案。

警方辦案過程發現，楊男現任顏姓女友，同樣自願賣淫，還在廉價旅店內另開「個人工作室」，並以楊男的未婚妻自居，對楊男把妹功力嘖嘖稱奇。

警方依照妨害風化罪先將楊男、楊女、魏女、顏女4人函送台南地檢署，再依照人口販運罪章中的性剝削，將楊男、楊女、魏女函送法辦。

(中時)