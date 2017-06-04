國民黨青年團總團長 籲陸推進未完成的民主道路

六四天安門事件28周年，中國國民黨青年團總團長呂謦煒於網路媒體「觀測站」刊登文章，呼籲大陸推進未完成的民主道路。

呂謦煒指出，六四事件之後，大陸民主化的進程戛然而止，儘管民主制度有很多種，不一定非要用總統制或內閣制，但大陸的國家政策、經濟目標等各種議題卻都不是經由民眾的公意而由政府遵循。且中共當局持續限制人民接收資訊的權利乃至表達意見的權利。

呂謦煒表示，「孫先生的三民主義並無偏廢，如若中共真的以孫先生的接班人自居，是否應該對於人民的權利有更為周詳的保護，是否應該讓人民對國家的主權重新獲得確立，讓國家優先於政黨、讓人民優先於國家，取消對人民的言論管控，放棄一黨專政制度，以真正的民主開放思維，面對21世紀的新變局？」

「做為國民黨的一員，筆者不認為台灣應該自外於中國大陸的發展之外，也因此更有資格為大陸的民主改革呼喊。中共既然號稱是『人民共和國』，便不能假借『人民的名義』，只為黨的生存與發展！無論是在兩岸和平發展前景上，甚至是全體中國人民的福祉上，中共都應該推進政治體制改革，真正將對人民權益的保障落到實處，由以黨領國推進為以民領國。如此，中共至少還能在歷史上取得一定的歷史定位！」

(旺報)