陸「去槓桿」 學者吳曉靈：並不是完全消滅槓桿

清華大學五道口金融學院理事長兼院長吳曉靈4日發布《中國金融政策報告2017》，演講中提及今年大陸金融市場的重點，認為當下「三去一降一補」的背景下，要注意「去槓桿不是完全消滅槓桿」，而是嚴格控制債務上升的同時進行金融改革，讓企業把槓桿率控制在適當範圍內。

她說，任何經濟都不可能沒有槓桿，大陸的問題在於政府、個人槓桿都不高，但企業部門卻明顯槓桿過高，如果企業不能從高債務中解脫，對提高經濟效率並無好處。

具體方法上，吳曉靈列出3個要點。第一在進行債務重組時，鼓勵各類資產管理公司參與企業資產重組；第二則是推進企業併購重組優化結構，規範槓桿收購。

第三則從整體經濟發展的角度，認為應發展多層次資本市場，透過更多股權融資管道來進行融資。

大陸清華大學從6月3日至4日主辦「2017清華五道口金融論壇」，本屆論壇主題為「經濟全球化與金融業規範發展」。

(旺報)