陸「去槓桿」 學者吳曉靈：並不是完全消滅槓桿
清華大學五道口金融學院理事長兼院長吳曉靈4日發布《中國金融政策報告2017》，演講中提及今年大陸金融市場的重點，認為當下「三去一降一補」的背景下，要注意「去槓桿不是完全消滅槓桿」，而是嚴格控制債務上升的同時進行金融改革，讓企業把槓桿率控制在適當範圍內。
她說，任何經濟都不可能沒有槓桿，大陸的問題在於政府、個人槓桿都不高，但企業部門卻明顯槓桿過高，如果企業不能從高債務中解脫，對提高經濟效率並無好處。
具體方法上，吳曉靈列出3個要點。第一在進行債務重組時，鼓勵各類資產管理公司參與企業資產重組；第二則是推進企業併購重組優化結構，規範槓桿收購。
第三則從整體經濟發展的角度，認為應發展多層次資本市場，透過更多股權融資管道來進行融資。
大陸清華大學從6月3日至4日主辦「2017清華五道口金融論壇」，本屆論壇主題為「經濟全球化與金融業規範發展」。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。