豪雨造成管線受損 彰化要停水了！
自來水通司緊急通知，近日豪雨災害管線遭受損壞及台中原水濁度過高，停止支援並減壓彰化及鹿港部分地區。
水公司表示，彰化縣鹿港鎮頂番里、溝墘里、頭崙里等3里，將待供水恢復後再啟動加壓設備，因工程搶修進度未明，恢復正常供水期程不確定，預計停水期間從4日12點到6日12點。
彰化縣彰化市牛埔里、安溪里、快官里、香山里、福山里、台鳳里，停水時間從4日上午9點40分到5日上午9點。
彰化縣和美鎮中圍里、中寮里、詔安里、嘉犁里、糖友里和彰化縣彰化市全部村里則減壓供水，從4日上午11點30分至5日上午9點。
水公司提醒用戶留意及儘早儲水備用，並請勿將接用水龍頭之橡皮管浸入容器水中及關閉抽水機電源，配合節約用水、小心火燭，飲用水也請煮沸再使用，相關事宜可撥打水公司客服專線1910洽詢。
(中時)
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