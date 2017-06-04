雨災襲產地 葉菜恐缺貨20天

菜價飆漲，婆婆媽媽仍咬緊牙關購入，就怕今天不買，明天更貴。（楊騰凱攝）

連日大雨襲台農業損失嚴重，量少促使蔬菜價格飆升，今日批發價來到每公斤35.8元，比昨日漲了5.2成，其中又以葉菜類漲幅最劇烈，翻了1至2倍。果菜批發業者指出，菜淋雨易爛，未來20天葉菜供應量都短缺，若遭颱風侵襲，菜價恐波動至9月、10月。

今日台北果菜批發市場蔬菜進貨量較前日大幅減少，葉菜類進貨量減少5成、花果類減少3成、根莖類減少2成。在價格方面，漲幅最驚人的是小白菜，從11.8元漲至38.8，漲價3.28倍；青江菜則從15.4元漲至41.5，漲價2.7倍；地瓜葉從19.3元漲價49.8元，漲了2.57倍；高麗菜則從16.7元上漲至31.8元，漲價1.9倍。

家庭主婦林小姐表示，傳統市場的菜價行情也高漲，各式葉菜類多比以往3把50元就可以買到，昨日地瓜葉、青江菜等，已漲至1把30元，高麗菜先前一顆只要20元，昨天則要價40元，且可能因為冒雨搶收，青菜賣相也不佳，但婆婆媽媽們還是只能咬牙搶購，就怕今天不買明天更貴。

農糧署副署長蘇茂祥指出，此波雨勢侵襲彰化、南投及雲林等國內蔬菜主要產區，影響農民採收，加上山區道路封閉，夏季高冷蔬菜未能運出，導致到貨量減少，加上明日休市，讓今日消費需求增加，使菜價上漲。

蘇茂祥表示，隨著降雨趨緩，且桃園、宜蘭、高雄、屏東及高冷蔬菜產區受雨影響較小，雨停後農民將恢復採收，而山區道路也將逐步開通恢復運輸，預估菜價會在一至兩周之內回穩，農糧署滾動式倉儲蔬菜中，還有高麗菜及結球白菜共3000公噸，胡蘿蔔、洋蔥及馬鈴薯共600公噸，將視市場供需情形，適時投入調配供應。

新北果菜運銷公司業務經理郭榮瑞指出，菜價波動時間長短，要視這波梅雨下多久而定，葉菜類淋雨泡水後容易腐爛，粗估未來20天葉菜類的供應量都不足，且時節往夏季推移，天氣越趨炎熱，不利葉菜類生長，諸多因素都可能推升菜價，再加上颱風季即將來臨，若復耕之前又遇到颱風，擔心菜價恐怕會漲到9月、10月。

(中時)