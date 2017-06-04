雨災農損5752萬元 農委會7月試辦水稻保險

水稻是此次雨災受損最嚴重的作物，農委會也允諾在7月之前試辦水稻保險。圖為雲林縣稻田水稻倒伏（圖/農糧署提供）

雨災至今日累計造成的農業災損共5752萬元，受損最嚴重的作物是水稻，災損金額高達1181萬元。學者指出，雨後災損凸顯農業保險的重要性，政府應加緊開辦。對此，農委會允諾7月之前開始試辦水稻保險，年底之前還會試辦農業設施及石斑魚保險。

農委會統計室統計，此次受損較為嚴重的縣市包括雲林縣損失2421萬元、新北市損失1333萬元、南投縣損失958萬元、嘉義縣損失423萬元，受損較嚴重的作物除了水稻外，還有西瓜損失363.7萬元、食用玉米損失311萬元、落花生損失285.1萬元及葉菜類損失192.1萬元。

農委會統計室主任李秋嬿表示，部分受災地區淹水未退，人員尚難以進入勘災，因此預計這一兩周農損金額會持續上升。

農委會輔導處副處長周若男指出，農委會昨已公告新北市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣及嘉義縣等為農業天然災害現金救助及低利貸款地區，受災農民今起至14日，皆可向當地鄉、鎮、市、區公所申請現金救助及低利貸款。

現金救助金額方面，水稻每公頃為1萬8千元、西瓜為6萬元、落花生為2萬4千元、食用玉米為3萬6千元，蔬菜則依不同品項分別為5萬元、3萬6千元及2萬4千元不等。低利貸款年息則為1.04％，稻米和落花生的貸款額度為每公頃15萬，食用玉米及蔬菜類貸款額度為37萬5千元。

陳李農改研究團隊執行長杜宇指出，隨著氣候變遷，未來農業災損恐怕只會越來越多，颱風還沒來，雨災都如此嚴重，顯示農業保險有加緊開辦的必要，另一方面，從過去的試辦數字看來，農民投保並不踴躍，政府也因設法提升投保誘因。

農業金融局長許維文指出，我國農業全年產值約5000億元，近10年來的災害農損平均每年約107億元，加上本次雨災水稻受損嚴重，顯示農業保險有加緊辦理腳步的布要，目前規劃趕在6月底、7月初二期稻插秧之前試辦水稻保險，預計今年底會再推出農業設施及石斑魚保險，香蕉保險則在明年提出。

許維文表示，農業保險現在尚處於試辦階段，行政院預計在今年底檢討整體試辦成效，再決定是否要立專法讓農業保險正式上路。

(中時)