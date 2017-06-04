樹倒土石流阻交通 山城警冒雨助民

德基派出所員警將所內備用民生物資，送交被土石流受困的民眾。（王文吉翻攝）

茅埔派出所員警不畏風雨，清除倒塌路樹，恢復道路暢通。（王文吉翻攝）

連日豪雨襲擊台中市和平區，松鶴部落遭列紅色土石流警戒區，災害應變中心3日晚間8時許緊急通報和平警方「立刻撤離住居於野溪旁高風險住戶」。谷關派出所所長劉峪銓立即率員前往，配合區公所、里長、消防局及麗陽營區等，於9時許開始撤離當地15戶38人，安置至安全處所。

致災性豪雨造成和平區勝利路3.5公里處爆發土石流，阻斷對外交通，昨日上午9時許，黃姓民眾打電話向德基派出所報通報「土石流處上方有4戶12人居住，可能斷水斷糧，拜託警方協助。」

警方立刻通報區公所及里長派員清除土石，而為解決居民缺水斷糧危機，警方也拿出所內備用泡麵、礦泉水、麵條等，冒雨驅車將民生物資送交由黃姓民眾分送其他災民，受助民眾深表感謝。

另外，東勢區前夜風雨交加，台8線9K處發生路樹倒塌，影響道路通行。當時執行夜間巡邏勤務的茅埔派出所副所長郭文達、警員賴重漢見狀，立刻不畏風雨，合力將路樹清除，讓用路人可以安全駕駛。

(中時)