雨勢趨緩 台南災變中心降為三級開設

台南市政府因為4日降雨趨緩，災害應變中心中午過後降為三級開設，改由水利局人員進駐水情中心持續關注，但中央氣象局南區氣象中心持續發布豪雨特報，認為4日至5日清晨仍有出現豪大雨機會，5日降雨才會緩和。

中央氣象局南區氣象中心表示，隨著鋒面遠離和西南氣流減弱，5日南部降雨會逐漸緩和，但因為臺灣附近水氣仍多，南部各地仍有短暫陣雨或雷雨，外出還是要攜帶雨具備用，但整體而言，降雨的時間不長，降雨量也會較少了。

台南市政府災變中心從1日進入二級一階開設，4日中午過後降為三級，改由水利局人員持續關注水情。

另外，由於連日降雨，南部部分山區累積雨量已超過1000毫米以上，氣象局人員呼籲山區慎防落石、坍方，民眾儘量避免前往山區活動。

(中時)