男子心情差 愛河出海口跳海輕生亡
57歲蔡姓男子心情不好，找林姓友人到高雄市光榮碼頭散心，但始終解不開心頭結，拋下一句心情不好想不開後，隨即跳入海中。警消據報派出多艘小艇搜救，但因大雨愛河出海口附近水域視線不佳，風浪又大，尋獲時已死亡。
在光榮碼頭釣魚的鄭姓民眾今天下午2點40分目擊跳海，隨即報警。因連日大雨，愛河出海口附近水位高漲，視線不佳，港務警察局消防分隊、高雄市消防局、海上救難協會及苓雅警分局全力搜救，並出動多艘小艇搜救，但因視線不佳，尋獲時蔡男已溺斃。
同行的林姓友人向警方供稱，今下午遇見蔡男後，2人散步至光榮碼頭，期間蔡男僅表示心情不好，想不開，隨即跳入海中。
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