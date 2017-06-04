南投山區電桿倒毀多 搶修風雨無休

風雨中，台電人員無休無眠搶修。(沈揮勝攝)

台電盡速讓受損災區恢復供電。(沈揮勝攝)

這波風雨，道路毀損不少。路不通也影響電力搶修進度和效率。(沈揮勝翻攝)

新中橫和力行產業道路，處處可見道路中斷。(沈揮勝翻攝)

道路中斷，電力搶修難度相對提高。(沈揮勝翻攝)

梅雨鋒面及西南氣流帶來強降雨，南投山區電桿倒毀不少，造成不少住戶電力中斷。台電人員不畏風雨、無休無眠，全力搶修，盡快讓電力恢復。

目前停電區域及戶數如下：

仁愛鄉發祥村850戶、合作村419戶，合計1269戶停電。其中發祥村至下午3點20分已有550戶恢復供電，尚有719戶待修，將俟投89道路35K處搶通後盡快進入搶修。

信義鄉因台21線115K坍方，以及桐林橋不通，原本有453戶停電，台電人員以徒步接駁方式進入搶修，今天下午2點鐘已全部恢復供電。

台電南投區處表示，民眾若有任何用電服務或停電問題，請撥打24小時客服專線1911，或南投區處服務電話049-2350101，以利派員修復。

(中時)