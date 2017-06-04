刑警的吉祥物是啥？ 刑事局開放學生設計
為響應暑期青春專案系列活動，倡導青年學子從事正當休閒娛樂，刑事局與社團法人刑事偵防協會合作，即日起舉辦「犯罪預防吉祥物暨LOGO徵件活動」，祭出高額獎金，邀學生發揮創意，設計刑警吉祥物和LOGO，向下紮根深化學生對打詐、反毒等預防犯罪知識。
刑事局表示，徵件活動自上月22日至7月21日止，只要7月前具中華民國學籍資格，且就讀經教育部認可的各級學校，皆可報名參賽。刑警吉祥物及LOGO設計，每組特優作品獎金高達2萬元，另擇優選、佳作作品亦有1萬元、5000元等高額獎金。
日前警政署長陳國恩在臉書「NPA署長室」PO文，關心刑警缺額日益增加的「刑警荒」議題，揚言要找回刑警昔日的榮耀。刑事局這次在青春專案前，搭上這波議題，特別徵選刑警吉祥物設計，以刑警的形象為主軸，吉祥物為人物、動植物或其他均不拘。
另外LOGO設計概念，因蔡英文總統三令五申警政工作方向為反毒、打擊詐欺，警方希望以這兩個方向為主，展現預防宣導的力量；Logo設計需為單色，顏色不拘。
刑事局歡迎學生踴躍投稿作品，特優作品還有機會製作為預防犯罪宣導的紀念衫標章，詳情可洽刑事局官網、臉書搜尋「165反詐騙宣導」粉絲專頁，或撥打（02）27629052向該局預防科洽詢。
(中時)
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