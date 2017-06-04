MLB》轟滿貫炮很簡單？單日出現7發破聯盟紀錄
天使「生化人」普侯斯(Albert Pujols)在4日這天，戲劇性用滿貫炮成為大聯盟史上600轟第9人，不過，這天除了對他意義非凡，對全大聯盟而言，更是創造新歷史的一天，因為連同他這發石破天驚的滿貫彈，大聯盟單天出現7發滿貫炮，是史上頭一遭，打破17年前單日出現6發滿貫炮的紀錄。
要轟出滿貫炮，除了隊友得先攻占滿壘，自己也得先具備一定的本事，才有可能機會一口氣替球隊賺進4分，一天內要有2支以上，已經很不容易，更何況是要得更多？今天以前，大聯盟過去單天最多滿貫炮紀錄，是2000年5月21日的一天6支，當初締造紀錄的球員，如今僅剩遊騎兵貝爾崔(Carlos Beltre)尚在現役。
畫面轉到今天，包括釀酒人崔維斯蕭(Travis Shaw)、道奇泰勒(Chris Taylor)、勇士麥特亞當斯(Matt Adams)、小熊席瓦伯(Kyle Schwarber)、洛磯戴斯蒙(Ian Desmond)，都分別轟出滿貫炮。而普侯斯戰雙城，從前隊友E.山塔納(Ervin Santana)手中敲滿貫平紀錄後，由水手的祖尼洛(Mike Zunino)對光芒時，揮出破紀錄一擊。
有球員轟出滿貫炮的球隊，贏球機會勢必大增，但這是不是勝利的保證？答案是否定的。今天參與破紀錄的7名球員，6名球員所屬的球隊都拿下勝利，唯崔維斯蕭比較悲情。原本崔維斯蕭的這一轟，助對道奇一役7下落後1分的釀酒人逆轉戰局，理當能成為致勝功臣，但泰勒9上回敬滿貫炮，讓崔維斯蕭的全壘打成了空響。
(中時電子報)
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