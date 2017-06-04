讓不讓座 日本韓國大不同

近年在台灣或大陸，常有讓座引發的新聞事件。過去深受中華儒家思想影響的日本韓國，同樣講究敬老，但隨著時代演進，在讓座這件事上又有不同文化。

台北李小姐經常到日本出差，她觀察到在都市電車上少有年輕人讓座給老人，當她起身讓座時，老人也客氣婉拒，她一直無法理解，後來熟悉日本生活才知，原來日本人怕特異獨行，年輕人不敢起身讓座，老人則是不好意思在眾目睽睽下入座。

日本女孩Mami說，「真的，日本人比較少讓座，有些老人被讓座會開心，但也聽說過有些人覺得自己沒那麼老，反而不高興了。」

在南韓，儒家思想根深蒂固，重視長幼有序，敬老是不容置疑的事情，看到老人立即站起來讓座，被視為基本禮貌。有人這樣形容，「不論在公車上、電車上，讓座給老人家就是生活的一部份。」

南韓公車與地鐵也設有敬老席，但有南韓網友貼文表示，現在人平均壽命增加，自己雖然已到退休年紀，走到敬老席，坐了也尷尬，因為比自己更老的老人比比皆是。

他還指出近年讓座文化的改變，「坐上地鐵後大家都低著頭玩手機，根本就不在乎到底有沒有老弱婦孺站在你面前。」這個冷漠的現代病，恐怕不管在哪個國家都一樣。

(旺報)