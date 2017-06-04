高雄雨災農損 初估近300萬元

高雄市農業局趁著雨勢稍歇，調查農損情形，初估近300萬元，全部災損情形須待梅雨鋒面離去後才能精確計算。

農業局表示，各地農民在豪雨來臨前已陸續搶收農作物，目前傳出有農損區域包括美濃區、梓官區、杉林及六龜區，查報農損金額共計142萬2千元整。其中農作物為一期作水稻及木瓜受損，農作物損失金額17萬2千元，被害面積共14公頃。六龜區查報農田流失1.25公頃，農損金額為125萬元。

另外原鄉地區道路交通嚴重損害，災情尚無法回報，目前已請區公所考量自身安全儘速查報災情。為加速握掌災損狀況，農業局也籲請農友若有災損，請主動向各所轄區公所通報以利彙整。

市長陳菊非常關心農業災損情形，針對易遭淹水而受損嚴重的農作物，特別指示農業局要在最短時間了解並適時為農民爭取補助，減少農民損失。

(中時)