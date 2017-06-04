陳怡蓉真好膽！在老公薛博仁面前誇盧彥勳可愛

陳怡蓉與老公薛博仁在法網與盧彥勳相見歡。（圖/明悅整合行銷）

盧彥勳親手簽了簽名球送陳怡蓉。（圖/明悅整合行銷）

陳怡蓉與台灣網壇名將盧彥勳在法網相見歡。（圖/明悅整合行銷）

陳怡蓉與老公薛博仁日前受國際品牌LACOSTE之邀，前往巴黎觀賞法國網球公開賽，兩人還特別去為台灣網球選手盧彥勳加油打氣，賽後更與盧彥勳合照並鼓勵他，陳怡蓉除了誇讚盧彥勳本人很親切可愛，還問他是不是變黑了，讓他很害羞。

陳怡蓉表示，這次雖然是首次參與國際網壇盛事，卻讓她愛上現場看比賽的刺激感跟緊張感，她笑說：「所有打網球的男生身材都很好，決定以後要看齊四大網球公開賽，收集大滿貫，下一個希望能朝溫布頓前進！」

薛博仁熱愛網球也會打網球，他還特別請教練教陳怡蓉打球，但陳怡蓉說，其實她之前就學過網球了，而且她的網球教練還是前球王阿格西的徒弟押尾學，所以自己其實是「球王的徒孫」。她說，當時與押尾學因為拍攝《中華小當家》結緣，兩人也因網球而有了共同話題，所以押尾學才會教導她打網球的技巧。

但她笑說，現在寧願跟老公幫她請來的教練一起練習也不願意讓老公教她，原因是老公打網球時太像「野獸」了，好像變了一個人，爆發力十足，也不會因為對手是女生就手下留情，實在很可怕。她透露自己愛上網球是想學習傳奇球星山普拉斯打球時充滿帥勁的姿勢，及優雅的網球藝術。

這次她與老公薛博仁其實大部分時間都是與旅居法國的友人喝咖啡，悠閒度過每一天，愛攝影的她也常走在法國美麗的街道隨手拍，但也因此失去警覺心，一度在她沉迷於巴黎美麗風光時，突然被三個偽裝時尚風格的吉普賽人包圍，幸好法國友人驚覺不對勁出聲警告，立馬將她強行拉開，才有驚無險。

(中時)