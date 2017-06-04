小英談勘災 李富城：我現在想罵三字經

小英（左3）今天到雲林勘災，指現在才來勘災不會太慢。（中央社）

蔡英文總統今天到雲林勘災，有媒體問「現在才來勘災會不會太慢？」小英一臉不解地回說：「不會太慢吧！」前氣象主播李富城爆氣說：我現在想罵三字經！

李富城舉蔡英文過往的「勘災事件簿」拚命打臉小英：

(一) 2009年莫拉克颱風襲台，88水災，時任行政院秘書長的薛香川陪岳父吃晚餐，劉兆玄理鬉，遭到民進黨砲轟，兩人為此請辭下台，蔡英文當年撂下狠話「氣到想砸電視」，要馬英九「自我了斷，自斷一隻手臂」。

(二)本次水災，蔡英文為了吃飯，讓身障朋友冒着暴雨多繞200公尺。

(三)上次台東勘災，蔡英文待不到10分鐘，就趕回台北参加壽宴。

網友怒酸小英說：「是天災還是人禍怠惰，以往民進黨批評馬政府的電視新聞錄影還真是照妖鏡，民進黨執政的妖官，在這對照之下，更顯得卑鄙無恥。」「不要臉是她唯一的能力 」「最令人作噁的就是這種有嘴說別人，沒嘴說自己的xx。」「終究是唬爛之群啦！唬爛之首帶領著超級唬爛之人，作秀永遠都是在作秀啦！」

(中時電子報)