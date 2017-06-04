小英談勘災 李富城：我現在想罵三字經
蔡英文總統今天到雲林勘災，有媒體問「現在才來勘災會不會太慢？」小英一臉不解地回說：「不會太慢吧！」前氣象主播李富城爆氣說：我現在想罵三字經！
李富城舉蔡英文過往的「勘災事件簿」拚命打臉小英：
(一) 2009年莫拉克颱風襲台，88水災，時任行政院秘書長的薛香川陪岳父吃晚餐，劉兆玄理鬉，遭到民進黨砲轟，兩人為此請辭下台，蔡英文當年撂下狠話「氣到想砸電視」，要馬英九「自我了斷，自斷一隻手臂」。
(二)本次水災，蔡英文為了吃飯，讓身障朋友冒着暴雨多繞200公尺。
(三)上次台東勘災，蔡英文待不到10分鐘，就趕回台北参加壽宴。
網友怒酸小英說：「是天災還是人禍怠惰，以往民進黨批評馬政府的電視新聞錄影還真是照妖鏡，民進黨執政的妖官，在這對照之下，更顯得卑鄙無恥。」「不要臉是她唯一的能力 」「最令人作噁的就是這種有嘴說別人，沒嘴說自己的xx。」「終究是唬爛之群啦！唬爛之首帶領著超級唬爛之人，作秀永遠都是在作秀啦！」
(中時電子報)
文章來源：李富城臉書
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。