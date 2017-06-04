政大金旋獎中國信託人氣獎揭曉，由新生代創作團體藍色窗簾獲得，右四為中國信託文教基金會執行秘書孫紀蘭。（方濬哲攝）

政大金旋獎總決賽今（4）日在政大藝文中心舉行，戰況激烈，由創作組團體藍色窗簾拿下「中國信託人氣獎」，抱回最高獎金1萬元，現場觀眾尖叫聲不斷。

藍色窗簾成員共有8人，來自政大、台大學生，團員皆不約而同表示，8人是多年好友，能組在一起唱歌是緣分，團員之一鄭昭元是參賽歌曲《更好的生活》的詞曲創作者，他表示寫這首歌時正經歷一段不快樂的日子，「但我們在歌裡埋下希望，期許能有一個更好的生活。」

金旋獎至今已邁入第34屆，向來被視為「圓夢舞台」，知名音樂團體蘇打綠、藝人陶晶瑩等皆發跡於此。中國信託文教基金會連續多年在金旋獎設立「中國信託人氣獎」，提供萬元圓夢基金，鼓勵學生持續創作音樂。

今年總計有374組參賽者，幾經激戰，共有24組參加總決賽，並由學生投票選出心目中的人氣王。揭曉「中國信託人氣獎」當下，各路參賽者屏氣凝神、應援團尖叫不斷，讓現場氣氛熱到最高點。

中國信託文教基金會執行秘書孫紀蘭在頒獎時表示，「年少無美醜，青春皆好樣，恰恰呼應今年金旋獎主題『枉少年』，這個主題我很有共鳴，因為不管是幾年級生，都會有『人不輕狂枉少年』的階段，年輕不只是要很青春、很狂，更要懷抱夢想，希望藉著中國信託人氣獎的票選，鼓勵更多年輕朋友勇敢追夢，中國信託相信敢夢、追夢就能夠圓夢！」

孫紀蘭表示，中國信託力挺音樂創作，長期為獨立樂團在校園、職棒球場及企業活動搭建跨界舞台，希望讓更多人「聽見」原創音樂，同時她也勉勵參賽同學，未來有力量的時候，能盡一己之力，幫助更多人成為夢想家。

除力挺獨立音樂，中信文教基金會每年舉辦新舞臺藝術節，用藝術與城市交流，打造人人可以親近藝文平台。2017新舞臺藝術節將在9月於台中、台北登場；除了跨界、音樂、親子、戲劇等精彩節目，更將攜手享譽國際的表演團體優人神鼓，於9月下旬在台中圓滿劇場戶外演出，和大台中地區民眾大手牽小手親近藝文，共同豐富藝術存摺。

(中時)