高雄山區豪大雨 桃源、六龜民宅遭掏空懸掛溪邊

桃源勤和里臨近荖濃溪邊的1間民宅因豪雨導致底部被掏空，房屋部分坍塌懸掛在溪岸邊，勤和里長柯文龍（左）和桃源區代表謝宜真（左二）表示所幸住戶及早撤離，並未造成人員傷亡。（王錦河攝）

梅雨鋒面挾帶西南氣流在全台各地造成豪大雨災情，高雄桃源、六龜等山區大雨導致荖濃溪水暴漲，湍急溪水不斷沖刷掏空堤岸，造成六龜荖濃里臨近荖濃溪邊的1間民宅底部被掏空，房屋一半坍塌懸掛在溪岸邊，一旁住戶看著被沖刷的民宅表示所幸住戶及早撤離，並未造成人員傷亡。（王錦河攝）

豪雨導致六龜荖濃溪水暴漲，湍急溪水不斷沖刷掏空堤岸，溪岸邊房屋險象環生。（王錦河攝）

梅雨鋒面挾帶西南氣流在全台各地造成豪大雨災情，高雄六龜荖濃溪水暴漲，湍急溪水挾帶滾滾黃泥傾洩而下。（王錦河攝）

梅雨鋒面挾帶西南氣流在全台各地造成豪大雨災情，高雄桃源、六龜等山區大雨導致荖濃溪水暴漲，湍急溪水不斷沖刷掏空堤岸，造成台20線92KM處地基被掏空而路斷，桃源勤和里臨近荖濃溪邊的1間民宅底部被掏空，房屋部分坍塌懸掛在溪岸邊，勤和里長柯文龍（左二）和桃源區代表謝宜真（左）表示所幸住戶及早撤離，並未造成人員傷亡。（王錦河攝）

高雄桃源山區大雨導致荖濃溪水暴漲，湍急溪水不斷沖刷掏空堤岸，造成台20線92KM處地基被掏空而路斷（如圖），桃源勤和里臨近荖濃溪邊的1間民宅（左）底部被掏空，房屋部分坍塌懸掛在溪岸邊，勤和里長柯文龍（右）表示所幸住戶及早撤離，並未造成人員傷亡。（王錦河攝）

高雄桃源山區大雨導致荖濃溪水暴漲，湍急溪水不斷沖刷掏空堤岸，造成台20線92KM處地基被掏空而路斷（如圖），1位搶修工程人員在被沖斷的路邊望向湍急的荖濃溪水。（王錦河攝）

高雄桃源山區大雨導致荖濃溪水暴漲，湍急溪水不斷沖刷掏空堤岸，造成台20線92KM處附近一帶地基被掏空而路斷（如圖），桃源勤和里臨近荖濃溪邊的1間民宅（右）底部被掏空，房屋部分坍塌懸掛在溪岸邊，1隻小狗在溪岸邊望著湍急的荖濃溪。（王錦河攝）

桃源勤和里臨近荖濃溪邊的1間民宅（如圖）因大雨底部被掏空，房屋部分坍塌懸掛在溪岸邊，所幸住戶及早撤離，並未造成人員傷亡。（王錦河攝）

六龜荖濃里臨近荖濃溪邊的1間民宅因大雨底部被掏空，房屋一半坍塌懸掛在溪岸邊（如圖），所幸住戶及早撤離，並未造成人員傷亡。（王錦河攝）

梅雨鋒面挾帶西南氣流在全台各地造成豪大雨災情，高雄桃源、六龜等山區大雨導致荖濃溪水暴漲，湍急溪水不斷沖刷掏空堤岸，造成台20線92KM處地基被掏空而路斷，桃源勤和里臨近荖濃溪邊的1間民宅底部被掏空，房屋部分坍塌懸掛在溪岸邊，勤和里長柯文龍和桃源區代表謝宜真表示住戶都已及早撤離，並未造成人員傷亡。

(中時)