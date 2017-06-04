婦人出航心臟病發　基隆海巡緊急接駁搶救

許婦在出航中突然心臟病發，海巡人員已派艇接駁。（圖/基隆海巡隊提供）

許婦在出航中突然心臟病發，海巡人員已將她接到基隆港，送上救護車進行搶救。（圖/基隆海巡隊提供）

今(4)天下午5時許，基隆海巡隊獲報，從基隆港出發到日本沖繩的「藍寶石公主號」上一名65歲的新加坡籍許姓婦人，突然心臟病發、身體不適，急需送醫，目前已派艇將人接回基隆港，由消防隊送醫急救。

今早11時許，藍寶石公主號自基隆港出發開往沖繩，在途中許婦忽然心臟病發作，傍晚6時許消防隊已派艇前往位在野柳北方4浬處的公主號，將許婦接駁回基隆港，並在晚上7時許已送醫搶救。

(中時)