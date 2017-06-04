養150萬尾鮭魚 陸建智能漁場全球最大

大陸青島武船重工公司製造世界首座全自動深海半潛式「智能漁場」已經完工，即將交付挪威用戶。這座全球最大的深海養殖設備，未來將是150萬尾挪威鮭魚位於海中的的養殖基地，然後出口到大陸市場。

對大陸來說，不但海洋工程又向前邁進一大步，雙方還協議1年後養大的鮭魚要在明年7月以前開始運往大陸。讓大陸老饕能有穩定的進口鮭魚一飽口福，雙方互利，一舉兩得。

智能漁場整套設備包括智慧養殖、自動化保障、高端運營管理系統等，並融入生物學、工學、電學、電腦、智慧化等技術，安裝2萬多個各類感測器和100多個水下水上監控設備及100多個生物光源，讓原本複雜的養殖程序變得更簡單、準確。

大陸央視3日報導，國際著名的挪威漁業公司──索瑪爾（SALMAR）集團目前急需要這種全自動半潛式養殖裝備，以便於在開放海域100公尺至300公尺水深區域養殖鮭魚。一個「巨籠」可養殖150萬條鮭魚，相當於400個普通近海箱網。

索瑪爾集團目前已將150萬尾鮭魚苗在箱網裡養殖了1年多，待這座「深海漁場」今年7月前運到挪威，就可將魚苗投放到籠內，估計1年多後會成熟，每條魚重5至6公斤，150萬條三文魚就可賣約1億美元。

依據雙方協議，漁場應在明年7月前將鮭魚運到大陸，每延遲一天會罰款3.5萬美元。如今，已經完工的漁場有望提前交付挪威，保證趕上今年的養殖季。

這套裝備單造價約4.2億元（人民幣，下同），約19億元台幣。估計光是挪威市場容量就超過100套，未來市場潛力巨大，不但為大陸的海洋工程開闢新領域，更讓大陸饕客興奮不已。

大陸2011年進口2.9萬噸鮭魚，預估今年可增到8、9萬噸。今年5月，挪威海產局和大陸的中國水產流通與加工協會共同發布「2025計畫」，大陸將逐年提高挪威海產進口，2025年進口總額將提高至100億元，其中鮭魚進口將達到15.6萬噸。

除了青島武船重工已完工的智能漁場，煙台中集來福士海洋工程公司也正在為挪威大批建造另一型「海洋牧場」，直徑90公尺、總高度35.5公尺，在水深100到200公尺海域，可養殖200萬條魚。

(旺報)