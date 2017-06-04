南京警方破網路貸款詐騙案 逾50人受害

網上經常會出現無門檻辦貸款的廣告，其實，其中藏著不少騙局。最近，南京玄武警方便破獲一起網路貸款詐騙案，有50多人被騙近百萬元人民幣。

讓人意外的是，抓獲的5名嫌疑人中，有兩人也曾因網上辦貸款被騙。不過，他們並沒有提醒他人不要上當，而是自己依樣畫葫蘆，實施詐騙。

《現代快報》報導，警方表示，某電商平台報警，指從2016年年中開始，他們便陸續接到客戶投訴，稱其辦理的銀行卡在本人不知情的情況下在該電商平台消費。該電商平台在查實後先賠付給客戶，但大量的投訴讓平台覺得其中可能存在犯罪行為，於是報警。

警方調查，被盜刷的銀行卡都曾被民眾提供給網上辦理貸款的人，而被盜刷的資金也匯聚到這些人手上。因此，警方判斷，應該是有人在網上以辦理貸款為名，騙取受害人銀行卡資訊，然後實施盜刷。

經過4個多月偵查，警方最終鎖定5名犯罪嫌疑人，從4月18日開始，警方陸續進行收網，將藏身於山東、廣西的5名犯罪嫌疑人悉數抓獲。

(旺報)