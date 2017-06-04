李㼈偷送2克拉鑽石當驚喜 老婆竟視而不見

《牡丹花開》辦見面會，演員演技大考驗。（台視）

《牡丹花開》辦見面會。（台視）

《牡丹花開》演員出席見面會。（台視）

台視新八點檔《牡丹花開》播出後收視節節高升，李㼈、林健寰、及鮪魚4日到桃園、台中出席見面會。李㼈戲中猛追孫淑媚，對她關愛無微不至，送化妝品又送花。戲外的他也分享愛妻「撇步」，某次和老婆逛珠寶店時發現對方很喜歡一顆2克拉鑽戒，當下就決定要偷買回家當作驚喜，貼心的他還特別把鑽石放在玄關想讓老婆回家一打開門就看到，哪知，一心急著回家照顧小孩的老婆竟然視而不見，他睜著雙眼不可置信地說：「2克拉耶！我還特意只留一盞燈聚焦在戒指上，居然還沒看到！」

即使天公不作美，見面會依舊有大批粉絲到場支持，演員群並大啖劇中經典日式炒飯慶功，祈求收視越「炒」越高！劇中飾演李㼈兒子「小文彬」童星演員張柏晟也驚喜現身送上花束讓「老爸」又驚又喜！立刻熱情抱起小童星，直呼「超感動」，李㼈頂著招牌髮型現身，引來台下熱情粉絲回應紛紛大喊「帥哥」他也親切回應。

劇中「癡情男」林健寰最近在戲裡不是跟李㼈就是和前妻吵架，他興奮表示：「吵架吵得好累喔！但不管再累再辛苦都希望跟大家來互動。」劇中李㼈與鮪魚搭檔師徒2人組笑料不斷，鮪魚相當開心的說：「之前對㼈哥的印象就是霸氣，因此片場不敢開玩笑，但拍了兩天發現他工作很認真又放的開，每次一起討論該怎麼表演都是很開心的時光」。

(中時)