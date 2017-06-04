南京救生示範 救生和平小天使融冰之旅
「慧行救生和平小天使」應大陸江蘇省南京奧體中心之邀請，今(4)日在南京奧體中心游泳館舉行一場水上救生示範表演。南京市台辦主任曹勁松、南京奧體中心總經理陳仁虎、慧行志工救生游泳協會創會會長林呈財、理事長劉雪筠女士、慧行志工共90餘人，以及南京市2000多名小學生及其家長前來觀摩學習。
慧行救生教練的子女所組成的「慧行救生和平小天使」早自2008年起，就開始「繞著世界跑」做救生示範巡迴公演，除了台灣、澎湖、馬祖各地，還遠赴澳州，以及北京、柳州等地，進行了逾百場大型的救生示範表演。救生小天使們人雖小但志氣高的表現，令各地民眾都留下深刻印象。
曹勁松表示，社會發展要有三個服務，除了政府提供的公共服務、經濟市場提供的商品服務、志願者提供的志願服務，三者缺一不可。志工服務的精神是博愛、關懷及善意。志工們以自己的知識和技能為大家服務，不追求名利和回報，是值得稱許的。慧行救生和平小天使，是從孩子、青少年階段就開始認識到這一點，希望兩岸將此作為一個標竿、共同學習！
救生小天使今表演利用課餘時間練習的「大禹治水」行動劇，在救生示範前並提醒學童「會游泳不一定會救生！」在25分鐘的救生示範表演中，救生和平小天使以塑料瓶、籃球、長竹竿、救生繩來示範岸上救援的方法；如溺者已經處於昏迷狀態，非不得已須要入水救援時，救者一定要穿著蛙鞋，攜帶魚雷浮標、救生圈等器材而入水救援，才能夠確保自身安全。
救生小天使的示範之下，當場為全場兩千多名觀眾分解動作，並且應全場觀眾要求，換個方向再示範一次。更使得全場嘉賓對於救生有更具體的認識。
救生小天使與教練還示範了CPR，令南京學童和師長們充分體會和吸收正確的救生觀念與技能，驗證了「救生無疆界」、「台海兩岸一家親」，慧行救生和平小天使充滿志氣和愛心的救生示範融冰之旅。
(中時)
關鍵字：慧行志工救生游泳協會、南京、南京奧體中心游泳館
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