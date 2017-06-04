陸高考在即 廣州旅館住房房價略漲

2017年大陸高考（台灣稱學測）進入倒計時，考生忙著衝刺備戰，家長則忙著做好後勤準備工作。陸媒走訪廣州高考考區，了解到今年的「高考房」市場較往年平穩，不少考區附近酒店仍有剩餘房間，部分房價則每晚上漲70至100元（人民幣，下同）。

《南方日報》4日報導，一名家長說，因為孩子要高考，還是想訂一個離考場近點的酒店，乾淨、安靜最重要，價格稍微貴一點沒關系。

以廣雅中學附近來說，由於廣雅中學附近房源不多，一家離學校最近的賓館最搶手，目前只剩少量的豪華雙人房和單人大床房，價格分別為每晚238元和220元，較平時上漲了近70元。

賓館客服人員表示，許多為孩子高考預訂房間的家長大多在四、五月分就已經透過網絡或電話完成預訂，且很多是5日就入住，以便盡快熟悉考場環境。

(旺報)