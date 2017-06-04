《麻辣》童老師又當媽！賈欣惠順產第2胎女娃

賈欣惠婚後隨老公定居香港。（圖／中時資料照）

賈欣惠報喜產下第2胎女兒Lily。（圖／取自賈欣惠臉書）

38歲女星賈欣惠17年前因演出《麻辣鮮師》「童老師」走紅，2012年嫁給圈外老公Stephen後，便隨著對方定居香港，2015年生下大女兒Isabella，今（4日）再報喜第二胎妹妹也來報到啦！

賈欣惠今在臉書PO出和2個寶貝女兒的合照，開心宣布「歡迎家裡的新成員baby Lily誕生了！」照片中，長女Isabella跟著在旁比YA，賈欣惠的氣色看來雖有幾分疲憊，但二度升格當媽的喜悅仍藏不住。

而據《ETNEWS》報導，經紀公司透露二女兒Lily是昨（3日）生下的，稱賈欣惠會在台灣坐完月子才回香港。另外，昨天是她所屬經紀公司寶麗來的喬遷宴，本來老闆邀她一起參加，但她因有快生了的感覺而推辭，果不其然就在下午卸貨，受到大批祝福。

(中時電子報)