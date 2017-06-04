被醫警告剖腹傷口恐爆開 黃小柔掙扎「放棄寶寶」

黃小柔兩胎相隔太近，被醫生警告剖腹傷口恐裂開，讓夫妻倆一度猶豫是否該放棄寶寶。(中時資料照片)

藝人黃小柔湊得「好」字，今年1月才剛生下女兒「小桃子」，隔不到半年，她日前竟宣布再懷第三胎，讓外界驚訝不已，她也笑稱根本「連一拉一的節奏」，然近日卻爆出，醫生發出警告，擔心她剖腹傷口會因這一胎而裂開，讓黃小柔一度猶豫是否該將第三胎留下來。

今年已35歲的黃小柔，距離上一胎生產僅隔5個月，竟又宣布懷上第三胎，且目前已經3個月了，雖然添了家族生力軍相當高興，但據《蘋果日報》報導，由於黃小柔已達高齡產婦標準，加上兩胎間隔太近，雖然12月才到預產期，但仍讓她的醫生相當憂心，怕她剖腹傷口來不及癒合，要求她這胎一足月就要先剖腹，以免傷口爆開。

對於醫生的警告，黃小柔也坦承當初知道自己又懷孕時，其實陷入掙扎，黃媽媽也要她考慮清楚，老公也跟她一起猶豫了一個多禮拜，最後是牧師勸夫妻倆給孩子一個活下來的機會，並承諾當三寶的乾爹，而好友嚴立婷、艾莉絲也向她保證：「妳就負責生下來，我們幫妳帶」，她跟老公才稍微安心，決定留下寶寶。

(中時電子報)