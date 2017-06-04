小賀老師獻「鮮肉猛男」 咕咾小姐有信心今年破處

王樂妍為好友海裕芬獻上猛男。（台灣角川提供）

海裕芬與猛男互動逗趣。（台灣角川提供）

王樂妍為好友海裕芬新書座談會站台。（台灣角川提供）

海裕芬日前出版個人第一本創作小說《咕咾小姐：破處難嗎？》頗受各界好評，她6月3日晚上舉辦人生第一場新書座談簽名會。日前閨密隋棠在新書記者會上贈送給她的「開運三寶-好運棉、紅線及手銬」，短短不到兩個星期果然應驗，不但新書銷售成績不錯，追求者也突然變多了，海裕芬表示，這些追求者中的確有讓她心動的，只是自己突然矛盾了起來，沒有勇氣接受，讓身邊的好友們都快急死了。

新書座談簽名會上，好友王樂妍特別抽空站台，還請來了兩位鮮肉猛男來幫海裕芬「壯膽」，要她別再矜持了，有好的男人就要放膽去追，也應現場觀眾要求，海裕芬和兩位鮮肉猛男還來段貼身熱舞，讓簽名會上的氣氛high到最高點，海裕芬笑說：「謝謝王樂妍的心意，讓我第一次嚐到這麼可口的小鮮肉，有了這次的震撼教育，相信我這個咕咾小姐今年要破處應該不是難事了。」

此外，海裕芬也向「小賀老師」王樂妍討教如何脫離「咕咾小姐」的魔咒，王樂妍送給海裕芬八字箴言「打開心房，幸福自來」，原來海裕芬的感情觀太過於理性，常常沒把心房打開，導致很多男生都望之卻步，所以才會變成咕咾小姐，海裕芬謝謝「小賀老師」王樂妍的諄諄教誨，表示從今起要把這八字箴言銘記在心，希望自己的幸福趕快降臨。

(中時)