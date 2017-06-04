小賀老師獻「鮮肉猛男」 咕咾小姐有信心今年破處
海裕芬日前出版個人第一本創作小說《咕咾小姐：破處難嗎？》頗受各界好評，她6月3日晚上舉辦人生第一場新書座談簽名會。日前閨密隋棠在新書記者會上贈送給她的「開運三寶-好運棉、紅線及手銬」，短短不到兩個星期果然應驗，不但新書銷售成績不錯，追求者也突然變多了，海裕芬表示，這些追求者中的確有讓她心動的，只是自己突然矛盾了起來，沒有勇氣接受，讓身邊的好友們都快急死了。
新書座談簽名會上，好友王樂妍特別抽空站台，還請來了兩位鮮肉猛男來幫海裕芬「壯膽」，要她別再矜持了，有好的男人就要放膽去追，也應現場觀眾要求，海裕芬和兩位鮮肉猛男還來段貼身熱舞，讓簽名會上的氣氛high到最高點，海裕芬笑說：「謝謝王樂妍的心意，讓我第一次嚐到這麼可口的小鮮肉，有了這次的震撼教育，相信我這個咕咾小姐今年要破處應該不是難事了。」
此外，海裕芬也向「小賀老師」王樂妍討教如何脫離「咕咾小姐」的魔咒，王樂妍送給海裕芬八字箴言「打開心房，幸福自來」，原來海裕芬的感情觀太過於理性，常常沒把心房打開，導致很多男生都望之卻步，所以才會變成咕咾小姐，海裕芬謝謝「小賀老師」王樂妍的諄諄教誨，表示從今起要把這八字箴言銘記在心，希望自己的幸福趕快降臨。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。