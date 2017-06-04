高科技詐賭集團牟取暴利 不還債剁手指

草屯警方破獲高科技電子器材詐賭集團，楊姓主嫌（女，69年次，南投縣人）於中部地區開設流動賭場，以俗稱「推筒子」，「妞妞」等賭博方式，利用科技手機、微型無線耳機、隱形眼鏡等詐賭工具設局牟取暴利，如遇被害人不從還賭債，以「剁手指」抵債，逼迫簽立本票交付金錢。

警方指出，去年10月接獲線報指稱，楊姓主嫌及集團成員利用檳榔攤做掩護開設流動賭場，俗稱「推筒子」，「妞妞」等賭博方式詐賭，檢警成立專案小組，並報請南投地檢署指揮偵辦，經專案小組逾半年長期調查蒐證發現，楊姓主嫌平日經營檳榔攤並擔任檳榔西施，私下卻與其丈夫，檳榔攤同業友人及南投，臺中地方幫派份子共組詐賭，暴力組織。

該組織於中部地區流竄，以檳榔攤掩護開設流動賭場，使用科技手機掃描特殊撲克牌牌邊條碼，透過微型無線耳機發送訊號再下注，另使用特殊藥水在筒子麻牌旁標記數字，肉眼無法察覺，但透過偏光鏡隱形眼鏡即一覽無遺，配合組織成員佯裝其他賭客，以「詐賭」手法設局牟取暴利，如遇被害人不配合交付賭債，再由討債成員恐嚇以「剎手指」抵債，逼迫簽立本票，強押被害人返家拿地契貸款還債，不從則潑漆，灑冥紙，致使被害人心生畏懼進而交付金錢，

警方偵查蒐證完備，見時機成熟，動員逾60名警力，兵分多路針對南投縣，臺中市，彰化縣等地區執行同步搜索，拘提行動，檢肅到案楊姓主嫌及組織成員等8人到案，查扣改造手槍1支，詐賭工具一批，賭資約300餘萬元，本票等不法贓證物，全案依組織犯罪防制條條，詐欺，恐嚇，妨害自由等案移送南投地檢署偵辦。

(中時)