阿里山國家森林遊樂區 5日正常開園

阿里山國家森林遊樂區預定明5日上午8時開園，林務局嘉義林管處表示，阿里山氣象觀測站今4日晚間7點以前24小時累積雨量已降至296毫米，且阿里山國家森林遊樂區已完成園區巡查及整備，明上午8點開園，阿里山電動遊園車恢復行駛，森林鐵路可配合復駛，除祝山線觀日列車5日停駛，沼平及神木2支線正常行駛。

(中時)