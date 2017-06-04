絲綢之路國際商協會圓桌會 發表「西安共識」

中國新聞網4日報導，來自「一帶一路」沿線28個國家和地區的35個國際商協會代表，4日在西安達成「2017絲綢之路商務理事會西安共識」，表示將在加強經貿政策協調對接、推動貿易便利化、共同建設經貿產業合作區等方面展開密切合作。

當日，2017絲綢之路國際商協會（西安）圓桌會召開。會議旨在透過「一帶一路」沿線國家和地區代表協商交流，建設開放型多邊工商合作機制，落實互利共贏發展。

該共識提出，進口與出口同等重要，「一帶一路」沿線各國，應積極推動市場相互開放，促進貿易均衡發展；加強貿易便利化合作，積極參與建設「一帶一路」自由貿易網路；搭建「一帶一路」沿線國家商品交易國際化平台。預計未來5年，中國將從沿線國家和地區進口2兆美元的商品。

(工商)