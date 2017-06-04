法網》賞對手貝果 詹詠然、辛吉絲挺進8強
搭配默契十足的「瑞士公主」辛吉絲（Martina Hingis）與詹詠然「辛然配」，法網女雙續寫紅土11連勝，4日6比2、6比0拍落荷蘭貝騰絲（Kiki Bertens）／瑞典拉森（Johanna Larsson），輕鬆拿下八強門票。
大會第3種子「辛然配」與貝騰絲／拉森繼2月杜哈網賽再度交手，這回僅花47分鐘就拍落對手。首盤前4局雙方互保，但自第5局起，「辛然配」一口氣連破帶保連下10局，次盤賞給對手貝果，6比2、6比0挺進八強。
「辛然配」八強將與加拿大達布洛夫斯基（Gabriela Dabrowski）／中國徐一幡以及羅馬尼歐拉露(Raluca Ioana Olaru)／烏克蘭莎芙雀克（Olga Savchuk）勝方碰頭，同在上半部籤表的謝淑薇／斯洛伐克塞彼洛娃（Jana Cepelova）則要先爭取16強門票，若一路挺進，有機會在4強與「辛然配」碰頭。
(中時電子報)
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