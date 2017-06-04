路損橋斷 林明溱勘查埔里災情
連日豪大雨侵襲南投，造成多處道路、橋樑等毀損，南投縣長林明溱4日前往埔里鎮蜈蚣里及愛蘭里勘查災情，指示縣府工務處協助處理路斷、橋斷等問題。
位於埔里鎮蜈蚣里的青山橋，因豪大雨影響，造成橋頭端道路路基掏空，電線桿也陷落，住於橋後端的住戶無法進出，埔里鎮公所已請工程單位進行搶修，縣府到場勘查後，指示工務處協助復原。
位於愛蘭里及南村里交界的愛村橋，3日晚間豪雨釀成橋面約20至30公尺長斷裂，阻斷兩地往來，而該橋也老舊，為確保民眾通行安全，縣府與河川局計畫重新鋪橋及修繕堤防、道路等，總經費約1億3千萬左右。
林明溱表示，將向中央爭取豪雨災修工程相關經費，一同修繕連結該橋的道路及橋邊的堤防。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。