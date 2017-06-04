路損橋斷 林明溱勘查埔里災情

連日豪大雨侵襲南投，造成多處道路、橋樑等毀損，南投縣長林明溱4日前往埔里鎮蜈蚣里及愛蘭里勘查災情，指示縣府工務處協助處理路斷、橋斷等問題。

位於埔里鎮蜈蚣里的青山橋，因豪大雨影響，造成橋頭端道路路基掏空，電線桿也陷落，住於橋後端的住戶無法進出，埔里鎮公所已請工程單位進行搶修，縣府到場勘查後，指示工務處協助復原。

位於愛蘭里及南村里交界的愛村橋，3日晚間豪雨釀成橋面約20至30公尺長斷裂，阻斷兩地往來，而該橋也老舊，為確保民眾通行安全，縣府與河川局計畫重新鋪橋及修繕堤防、道路等，總經費約1億3千萬左右。

林明溱表示，將向中央爭取豪雨災修工程相關經費，一同修繕連結該橋的道路及橋邊的堤防。

(中時)