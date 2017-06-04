海上希爾頓 陸製五星級半潛式生活平台

由大陸煙台中集來福士海洋工程公司自主研發設計的CR600半潛式生活平台，可讓在此工作的600名工作人員，即使在海上也有如住在五星級飯店的豪華享受，有如「海上希爾頓」。大陸興建的海上鑽油平台數量漸多，且陸續打破多項世界紀錄。

2014年11月，中集來福士獲得在香港註冊的C.Helios Limited公司1座深水半潛式生活平台CR600訂單，由中集來福士100%自主設計，平台長106.45公尺、寬68.9公尺、甲板使用面積可達3500平方公尺，最大吃水深度20公尺、排水量達37000噸，最大航速可達12節。工作人數600人。

這座半潛式生活平台CR600有「海上希爾頓」之稱，平台生活區超過五星級飯店的居住條件，可容納600人居住，並配有露天籃球場和排球場及健身房，還有電影院等休閒娛樂設施，可為作業工人在海上提供更舒適的居住環境條件。

今年2月，超深水雙鑽塔半潛式鑽井平台「藍鯨1號」和海上移動式試採平台「海洋石油162」在煙台交付。藍鯨一號鑽井深度可達1.5萬公尺，適用於全球深海作業。「海洋石油162」則是世界上功能最完善的海上移動式試採裝備。

中集來福士已製造12座深水半潛式鑽井平台、12座自升式鑽井平台等大型重機具，前往挪威北海、墨西哥灣、巴倫支海等海上油田作業，並一次次刷新多項世界紀錄。

(旺報)