印度響應減碳 將建立綠能港口
雖然美國撤出巴黎氣候協議，是全球綠能推動的重大打擊，但是世界其他主要國家卻仍然堅定的朝再生能源方向努力，還包括印度。印度決定對主要港口進行綠能改造，使太陽能與風能成為印度港口的重要電力來源。
大眾機械(Popular Mechanics)報導，印度近年在太陽能發展上著力甚深，去年在印度南部泰米爾邦卡穆蒂(Tamil Nadu-Kamuthi)建立世界上最大的太陽能電廠，還建立創建太陽能運河，以及完全依靠太陽能發電的機場。印度最新的計畫是2019年，在印度港口安裝200百萬瓦的的太陽能與風力發電系統，其中太陽能佔75%，其餘是由風力發電供應，要是成效良好還會再把綠能發電設備提升到500百萬瓦。
印度經濟日報報導說，印度政府是從環保的立場出發，希望減少碳排放以便改善印度港口周圍的環境。印度海港的轉口貿易額很大，因此港口的資金相當豐富的，綠能港口的良好名聲也有助於招商。
目前該計畫的預估成本約為7700萬美元，這似乎很多，但是印度政府2017年的總預算約為3,600億美元，相比之下仍然值得投資。
(中時電子報)
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