坪林國中50周年校慶 全校師生齊歡慶

新北市坪林國中於今（4）日舉辦創校50周年校慶，規劃慶祝大會及一系列活動。（葉書宏翻攝）

新北市坪林國中於今（4）日舉辦創校50周年校慶，規劃慶祝大會及一系列活動。（葉書宏翻攝）

新北市坪林國中於今（4）日舉辦創校50周年校慶，規劃慶祝大會及一系列活動，邀請副市長侯友宜與在地鄉親、歷屆校友及全校師生們一起為校慶祝賀，紀念這深具歷史意義的一刻。

慶祝大會由副市長侯友宜表揚祖孫三代同校家庭及第一屆傑出校友，肯定他們對學校與社會的貢獻，副市長並與校友及貴賓共同合切五層祝福蛋糕，祝賀坪中五十歲生日快樂。

侯友宜表示，在歷任校長一棒接一棒地傳承下，坪林國中校園儼然成為一幅人文與自然融合的風景畫，有現代化的設備建築，也有藝術化的校園美感空間設計。

在靜態展示部分，時光走廊老照片展示、校友訪談影音專區、茶席體驗、學生藝文作品展，邀請大家細細回味，走進50年的時光隧道裡慢慢品嘗。此外，結合校慶辦理的新書發表會，將分享由坪中編製及出版的《坪林金瓜寮溪蕨類地圖》一書。

(中時)