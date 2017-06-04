大陸作家走錯機場 意外體驗超強日系服務

走錯機場恐怕是搭飛機最可怕的夢靨，但真碰到這重烏龍時怎辦？大陸旅日作家莫邦富以親身經驗觀察說，日本航空公司人員不會責怪乘客，也沒有推卸責任，更沒有趁火打劫，他們提供了「令人心悅誠服的服務」，讓他順利搭上了飛機。

莫邦富是在日經中文網專欄寫下這段經歷。他說，之前有朋友提到在上海走機場時，全日空沒有理所當然地叫她重買機票，而是親切為她緊急改換航班，並只收取了幾百日圓元的差價。

沒想到幾天後，他也經歷這樣的烏龍局面。就在剛抵達浦東機場時，他突然接到日航來電：「辦票時間還剩5分鐘了，您還乘不乘坐這次航班。」他心裏很疑惑：「乘坐國際航班時，一向提前2小時抵達機場的，今天莫非搞錯時間了。」但他立即回答：「我已到機場，馬上可去辦票登機。」

可是，當他走進日航辦票區時，只見櫃台前的日航地勤看到他，全都一臉懵然表情。這時，一位領班過來接待他，她仔細搜尋天電腦畫面許久，然後説：「莫先生，您是不是走錯機場了？」莫邦富拿出手機，給她看秘書發的訂票通知，上面確實寫著浦東機場出發。

領班一看，也不多作解釋，馬上指示部下：「馬上幫我拿下浦東出發航班的座席，同時通知虹橋機場莫先生改了出發地，並立即通知成田機場。」

莫邦富說，自己完全不知原因出在哪，只是老實聽從安排。等一切手續辦完後，領班才打招呼説：「今天客人特別多，萬一拿不到座位就麻煩了，還好一切有驚無險。」

莫邦富回到日本後，細究原因，原來是秘書為了讓他早點回家休息，就把回程原定浦東飛東京成田的航班，改成虹橋飛羽田的航班。但她給錯舊的訂票記錄，而自己也沒確認清楚，才會惹出走錯機場的事端。

莫邦富從朋友及自身經歷觀察，日本航空公司人員碰到這種事，他們不會責怪乘客，也沒推卸責任，更不會趁火打劫，而是站在乘客的立場上，急乘客所急，為乘客解決問題。

莫邦富說，不僅全日空如此，日航也如此。對VIP如此，對一般乘客也同樣如此。他稱讚日本航空公司工作人員，提供了「令人心悅誠服的服務」。

(中時電子報)