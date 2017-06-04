大陸首推！ 廣州地鐵全線支援刷信用卡過閘

廣州地鐵又開大陸先河。本月一日起，地鐵全線網所有閘機全部支援銀聯IC卡和地鐵雲卡APP過閘。市民只要持具有銀聯閃付標識的IC信用卡，或是通過手機中的廣州地鐵官方APP綁定銀行卡生成地鐵雲卡，即可「揮信用卡」或「刷手機」輕鬆過閘，從此告別兌零、排隊購票、取票，讓市民在廣州地鐵出行的票務選擇上更趨多元化。同時，即日起乘車還有6.2折優惠。

目前，廣州地鐵全線網的6000多台閘機已經完成改造（涵蓋一至八號線、廣佛線等9條共計304公里的地鐵線路），全面開通金融IC信用卡過閘服務，率先在大陸實現ODA（脫機資料認證）新型支付技術的規模應用。

乘客使用帶有銀聯閃付標識、開通小額免密服務的IC信用卡，無需預先進行充值，即可輕鬆揮卡過閘搭乘地鐵。這項服務採用「先坐車、後扣款」方式，除了爲乘客省去預先充值的麻煩之外，還大大加快了揮卡過閘速度。

(旺報)