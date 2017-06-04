李毓芬Hito「整首落拍」 想哭道歉：是我不夠好

李毓芬相當重視這次演出，特地跟劇組請假，沒想到登台出了大意外。(盧禕祺攝)

李毓芬在Hito頒獎典禮舞台演上時完全落拍，事後懊惱到想哭。(翻攝自李毓芬(Tia)官方後援會臉書)

2017「Hito流行音樂獎頒獎典禮」今晚在台北小巨蛋熱鬧舉辦，包含林俊傑、魏如萱、楊丞琳、鬼鬼等人，都為樂迷帶來精彩的演出，雖然現場氣氛high翻天，但仍有憾事發生，女神李毓芬特地向台東劇組請假，穿著夢幻禮服登台演唱，結果竟發生「整首落拍」的驚人景況，讓觀眾與網友看傻了眼。

李毓芬為了參加Hito頒獎典禮盛會，特地請假回台北，穿上特別訂製的白色蕾絲拖尾禮服，仙氣飄飄上台，演唱代表作〈是我不夠好〉，結果卻整首歌落拍，到最後都沒有辦法修正回來，事後她的經紀人還原狀況，解釋李毓芬的耳機線頭被衣服勾到，因此在台上只有單耳聽得到，彷彿「跟好幾個李毓芬打架」，而相當重視這次演出的女神疑似太過沮喪，因此下台後未參加媒體聯訪，直接搭車返回台東劇組。

心情相當受挫的李毓芬，事後也在臉書貼出掩面照，發文跟粉絲道歉，「為了今天的表演準備了很久，從林莉老師特別幫我量身訂做的漂亮衣服，還有彩排了很多次，然後在表演的時候我剛開始聽不見音樂聲，以為是自己太緊張，但後來發現是耳機出了狀況，只聽的到回音聲，整首歌我試圖的讓自己可以抓到音準，但一切都來不及了⋯⋯」，直言心裡既懊惱又覺得抱歉，非常想哭，「想唱歌給你們聽的今天被我毀了⋯」，最後用自己的歌作結，嘆氣道：「是我不夠好⋯⋯」，讓眾粉絲聽了相當心疼，紛紛安慰她，一看就知道是設備出問題，要女神打起精神，不要太在意了。

(中時電子報)